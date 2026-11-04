راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی امروز با حضور مردم موقعیت شناس و بصیر کرمان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، ازساعت ۹ صبح امروز بیش از ۲۰۰ نقطه ازاستان شاهد حضور دانش آموزان، دانش جویان ومردم ولایت مدارو انقلابی بود.

در کرمان هم روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با شعار میثاق با شهیدان، نه سازش نه تسلیم، نبرد با آمریکا از چهارراه غزه تا میدان شورا برگزارشد.

امروز حضور پرشور دانش‌آموزان و نوجوانان بسیار چشم گیر بود وآمده بودند تا از مقاومت وایستادگی ملتی بگویند که تا پای جان برای دفاع از میهن آماده‌اند.

گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای دانش‌آموز دبستان شجره طیبه میناب، از جلوه‌های مهم این مراسم است.