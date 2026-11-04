نشست علمی هم‌افزایی کتابخانه‌های عمومی و دانشگاه سمنان با هدف ارتقای خدمات فرهنگی، ترویج کتابخوانی و پاسخگویی بهتر به نیاز‌های مخاطبان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در این نشست علمی معاون برنامه‌ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، استادان دانشگاه، کتابداران و فعالان حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی حضور داشتند.

همکاری دانشگاه و کتابخانه‌های عمومی در تربیت نیروی متخصص، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در ارائه خدمات و استفاده از ظرفیت‌های پژوهشی برای حل مسائل کتابخانه‌ها از دیگر محور‌های این نشست بود.

سعید دهقانلو، مدیر کل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان با اشاره به ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی استان گفت: تلاش می‌کنیم با استفاده از توانمندی‌های نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و ظرفیت‌های دانشگاهی، به‌ویژه در رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی، راهکار‌های جدیدی برای ارتقای خدمات کتابخانه‌ای پیدا کنیم.

وی افزود: کتابخانه‌های عمومی طیف گسترده‌ای از اقشار جامعه را پوشش می‌دهند و امیدواریم با تلفیق دانش، پژوهش و فناوری، خدمات متنوع‌تر و متناسب‌تری به مخاطبان ارائه کنیم.

روح الله منوچهری، معاون برنامه‌ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور از رایزنی برای استفاده از ظرفیت پارک علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان در توسعه فعالیت‌های فرهنگی خبر داد و افزود: در نشست با استادان دانشگاه سمنان نیز زمینه‌های همکاری علمی و پژوهشی، به‌ویژه در حوزه تربیت نیروی متخصص برای کتابخانه‌های عمومی، بررسی شد.

منوچهری ابراز امیدواری کرد تعامل میان دانشگاه‌ها و نهاد کتابخانه‌های عمومی بتواند به ارتقای فعالیت‌های پژوهشی و بهبود کیفیت خدمات کتابخانه‌ای در سطح کشور کمک کند.