معاون سرمایه‌گذاری و توسعه سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق با اشاره به اجرای طرح ملی شهدای میناب گفت: سهم آذربایجان‌غربی برای اجرای این طرح ۵۰۰ مدرسه و به‌مراتب بالاتر از میانگین کشوری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جعفر محمدنژاد در سفر به ارومیه در حاشیه بازدید از روند اجرای طرح ملی نیروگاه‌های خورشیدی پشت بامی مدارس در قالب طرح "شهدای میناب" از مدرسه معلم فقید حسن انزلی نخستین مدرسه استان که طرح ملی شهدای میناب اجرا و نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی در پشت بام مدرسه احداث شد با اشاره به آغاز اجرای طرح ملی شهدای میناب طی ماه‌های اخیر عنوان کرد: این طرح با مشارکت وزارت نیرو، سازمان ساتبا و وزارت آموزش و پرورش به صورت سراسری آغاز و در قالب اجرای این طرح نیروگاه‌های خورشیدی ۵ کیلوواتی در ۱۲ هزار مدرسه دولتی کشور نصب خواهد شد تا ضمن توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، زمینه آشنایی نسل آینده با شیوه‌های نوین تولید برق و اهمیت انرژی پاک فراهم شود.

وی با اشاره به سهم استان‌ها در اجرای این طرح افزود: سهمیه میانگین هر استان در کشور حدود ۳۴۰ تا ۳۵۰ مدرسه پیش‌بینی شده است، در حالی که سهم آذربایجان‌غربی با اختصاص ۵۰۰ مدرسه، به‌مراتب بالاتر از میانگین کشوری است که نشان‌دهنده ظرفیت و جایگاه استان در اجرای این برنامه ملی است.

معاون سرمایه گذاری و توسعه سازمان ساتبا با تشریح آخرین وضعیت اجرای طرح در آذربایجان‌غربی گفت: تاکنون پنل‌های خورشیدی در ۳۵ مدرسه استان با مشارکت شرکت توزیع نیروی برق، سازمان نوسازی مدارس و آموزش و پرورش نصب شده و عملیات اجرایی ۵۵ مدرسه دیگر نیز در حال انجام است که پیش‌بینی می‌شود این پروژه‌ها به‌زودی تکمیل و آماده بهره‌برداری شوند.

معاون ساتبا در ادامه با تأکید بر اهمیت مدارس به‌عنوان یکی از مؤثرترین بسترهای فرهنگ‌سازی در حوزه انرژی خاطرنشان کرد: مدرسه بهترین نقطه برای آغاز آموزش و نهادینه‌سازی فرهنگ استفاده از انرژی‌های پاک است؛ چراکه دانش‌آموزان با مشاهده عینی یک نیروگاه خورشیدی در محیط آموزشی خود، علاوه بر آشنایی با فرآیند تولید برق، درمی‌یابند که تأمین انرژی تنها به منابع سوخت فسیلی محدود نیست و می‌توان از ظرفیت منابع تجدیدپذیر همچون خورشید نیز برای تولید برق استفاده کرد.

وی افزود: دانش‌آموزان با چنین تجربه‌ای می‌توانند به سفیران و همیاران انرژی در خانواده و جامعه تبدیل شوند و با شناخت بهتر از اهمیت انرژی‌های تجدیدپذیر، نگرش مؤثرتری نسبت به آینده تولید و مصرف برق پیدا کنند.