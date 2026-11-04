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برنامه «قرارگاه جنگ»، فیلم «تخت جمشید سر روزولت» و رویداد رسانهای «جریانِ استکبار ستیزی»، خبرهای کوتاه امروز است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه افق «قرارگاه جنگ» را امشب ساعت ۲۳ پخش میکند.
چیستی و چرایی تسخیر لانه جاسوسی آمریکا موضوع این برنامه است.
«تخت جمشید سر روزولت» امشب ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش میشود.
داستان این فیلم درباره اتفاقات روز ۱۳ آبان و تسخیر لانه جاسوسی است.
رویداد رسانهای «جریانِ استکبار ستیزی» امروز ساعت ۱۹:۲۵ از شبکه یک پخش میشود.
از تسخیر لانه جاسوسی تا جنگ تحمیلی آمریکا علیه ملت ایران موضوع این برنامه است.