به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز (۱۳ آبان ماه) گفت: روز ۱۳ آبان روز شکست دولت آمریکا و تسخیر لانه جاسوسی است. آمریکا باید بداند امروز ایران با قدرت بیشتر توانایی ضربه زدن به تمام منافع آمریکا را در وسعت جغرافیایی که خود تعیین می‌کند دارد.

وی افزود: هر چند تفاوتی از نظر ما بین این دو حزب آمریکایی در زورگویی وجود ندارد، اما نتیجه انتخابات آمریکا نشان داد که ایران عزیز امروز به چه اندازه نقش و تاثیر در تمام معادلات جهانی حتی در خود آمریکا دارد.

این نماینده مردم در مجلس گفت: دولت لایحه اصلاح برنامه هفتم را به مجلس ارائه دهد.