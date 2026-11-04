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اجراهای گروههای دانش آموزی رویداد مسابقهای نو میدان، این شبها در اجتماع های شبهای اقتدار ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ محمد شریفی، مسئول بسیج دانش آموزی سپاه ناحیه سمنان گفت: رویداد نومیدان در ۲۴ مدرسه و با حضور ۳۰ گروه دانشآموزی در رشتههای مختلف از جمله تئاتر، رجزخوانی، دکلمه خوانی و سرود در حال برگزاری است.
این لیگ سراسری دانشآموزی در محورهای نظامی، امدادی، تبیینی، تبلیغی و رسانهای، ویژه مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم طراحی شده و رقابتها در سه سطح شهرستانی، استانی و ملی دنبال خواهد شد.
نظیر این رویداد در ایوانکی گرمسار نیز برگزار شد.