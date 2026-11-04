به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ محمد شریفی، مسئول بسیج دانش آموزی سپاه ناحیه سمنان گفت: رویداد نومیدان در ۲۴ مدرسه و با حضور ۳۰ گروه دانش‌آموزی در رشته‌های مختلف از جمله تئاتر، رجزخوانی، دکلمه خوانی و سرود در حال برگزاری است.

این لیگ سراسری دانش‌آموزی در محور‌های نظامی، امدادی، تبیینی، تبلیغی و رسانه‌ای، ویژه مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم طراحی شده و رقابت‌ها در سه سطح شهرستانی، استانی و ملی دنبال خواهد شد.

نظیر این رویداد در ایوانکی گرمسار نیز برگزار شد.