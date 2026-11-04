مدیر تعاون روستایی آذربایجان غربی از افزایش تعداد مراکز خرید حمایتی سیب صنعتی در استان به ۱۳ مرکز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سجاد حسامی، گفت: در راستای تسهیل دسترسی باغداران به مراکز خرید، تسریع در روند تحویل محصول و حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی، تعداد مراکز خرید حمایتی سیب صنعتی در سطح استان افزایش یافته است.

وی افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و توسعه شبکه خرید تعاون روستایی، مراکز جدیدی در شهرستان‌های مختلف استان فعال شده‌اند تا باغداران بتوانند محصول خود را با سهولت بیشتری به مراکز تعیین‌شده تحویل دهند.

مدیر تعاون روستایی آذربایجان غربی اظهار کرد: این مراکز در شهرستان‌های ارومیه، نقده، پیرانشهر، سلماس، مهاباد و اشنویه دایرند.

حسامی تأکید کرد: حمایت از باغداران، صیانت از دسترنج تولیدکنندگان و ساماندهی بازار محصولات کشاورزی از اولویت‌های شبکه تعاون روستایی استان است و تلاش می‌کنیم با تقویت مراکز خرید و نظارت بر روند فعالیت آن‌ها، زمینه خرید منظم و تسهیل فرآیند تحویل سیب صنعتی را برای باغداران فراهم کنیم.