معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تأکید کرد: هدف نهایی جبهه استکبار، تضعیف قدرت عامه مردم و تجزیه ایران بود؛ اما ذخایر هویتی، انسجام درونی ملت و توان نخبگانی دانشگاه‌ها مانع از تحقق این راهبرد شوم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ وحید شالچی در شورای دانشگاه هنر‌های اسلامی تبریز با تحلیل روند فشار‌های همه‌جانبه بر کشور از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون، افزود: تحریم‌های موسوم به فلج‌کننده دقیقاً برای تحمیل رنج مستقیم به طبقات مختلف جامعه ایران و فرسایش منابع دولت طراحی شدند. طراحان این استراتژی رسماً در اسناد خود اعتراف کرده‌اند که فشار بر عامه مردم، بستر اصلی شکل‌گیری و پمپاژ گفتمان ناکارآمدی و راه‌اندازی جنگ شناختی و ادراکی علیه کشور بوده است.

وی با اشاره به پایش‌های مداوم وضعیت روانی و دانشگاهی کشور افزود: دشمن از طریق رسانه‌های رسمی و شبکه‌های اجتماعی نوین، همواره تلاش کرده عواطف جامعه را دستکاری کند؛ یعنی تبدیل هدفمند ناامیدی و فرسودگی به خشم کور اجتماعی تا از این مسیر، گسست میان حاکمیت و ملت ایجاد شود.

معاون فرهنگی وزارت علوم با تجلیل از ایثارگری رزمندگان و دانشمندان کشور خاطرنشان کرد: در یک جنگ نامتقارن، آنچه توانست موازنه قدرت را تغییر داده و نفوذ به سامانه‌های پیشرفته پدافندی را ممکن سازد، دانش بومی و فناوری خلق‌شده توسط دانشگاه‌های کشور بود. دانشگاهیان ما نشان دادند که پشتوانه راهبردی امنیت ملی هستند.

وی در ادامه با تبیین نقشه دشمن برای اجرای طرح «هزار خنجر» و دامن زدن به ناامنی داخلی تصریح کرد: «تصور سران واشنگتن و تل‌آویو این بود که با فشار خارجی و ضربه به ارکان مدیریتی، ساختار کشور ظرف چند روز فرو می‌پاشد یا جامعه مشابه برخی کشور‌های منطقه با بیگانگان همراهی می‌کند؛ اما شناخت غلطی از ظرفیت چند هزار ساله تمدن ایران داشتند. ملت ایران با وجود تمام گلایه‌ها و دشواری‌های معیشتی، پیوند هویتی خود را حفظ کرد و هیچ‌گاه ابزار دست بیگانگان نشد.

شالچی با تأکید بر لزوم تقویت همبستگی ملی یادآور شد: دشمن نه با ساختار سیاسی، بلکه با اساس یکپارچگی ایران مخالف است. از این رو، حفظ انسجام اجتماعی، ترمیم آسیب‌های درونی و پرهیز از چنددستگی، مهم‌ترین ضامن امنیت و آینده کشور خواهد بود.

همچنین از پوستر نخستین جشنواره دانشجویی مناظره و کرسی‌های آزاداندیشی دانشگاه تبریز با عنوان «بینش و اندیشه؛ راه‌آورد گفت‌و‌گو» با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رونمایی شد.

شناسایی استعداد‌های برتر دانشجویی در حوزه‌های مختلف به‌ویژه علوم انسانی و اجتماعی، ایجاد بستر مناسب برای تحلیل مسائل روز فکری و اجتماعی، افزایش مشارکت تشکل‌ها و انجمن‌های علمی، و ارتقای فن بیان و مدیریت مواجهه با دیدگاه‌های مخالف در محیط دانشگاهی از جمله اهداف اصلی برگزاری این جشنواره اعلام شده است.

این جشنواره در دو محور اصلی «مسابقات مناظره دانشجویی» و «کرسی‌های آزاداندیشی» برگزار می‌شود و طیف متنوعی از موضوعات را در پنج بخش شامل «فرهنگ و هویت»، «رسالت اجتماعی دانشگاه»، «علم و فناوری» (هوش مصنوعی، اشتغال، کارآفرینی و توسعه آینده)، «اقتصاد و توسعه» (اقتصاد دانش‌بنیان و ظرفیت‌های بومی) و همچنین موضوع ویژه «جنگ و پساجنگ» (بررسی ابعاد و پیامد‌های آن) در بر می‌گیرد.