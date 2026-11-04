یادواره شهدای دانش آموز و ۱۶۸ شهید دانش آموز مدرسه شجره طیبه میناب در دامغان و گرمسار برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حجت الاسلام سید محمدعلی اکبری از راویان سیره شهدای قم در مراسم بزرگداشت شهدای دانش آموز در دامغان گفت: شهدا مظهر قدرت، عظمت و شجاعت هستند و ما باید از زندگی آنان درس بگیریم.

وی به حضور بیش از ۸ ماه مردم در اجتماعات اشاره کرد و گفت: این حضور شما نشانه اقتدار کشور و پشتوانه‌ای برای نیرو‌های مسلح و رهبری است.

آئین بزرگداشت دانش آموزان حماسه ساز با یاد و خاطره ۱۶۸ شهید دانش آموز مدرسه شجره طیبه میناب در دبستان دخترانه فدک گرمسار برگزار شد.

در این مراسم دانش آموزان ، یاد و خاطره ۱۳ آبان ۱۳۵۸ و روز استکبار ستیزی و همچنین یاد و خاطره شهدای دانش آموز هشت سال دفاع مقدس و به خصوص شهدای مدرسه میناب را گرامی داشتند.