به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دانش‌آموزان، دانشجویان و اقشار مختلف مردم و خانواده‌ها با حضور در این راهپیمایی و با شعار محوری " میثاق با شهیدان، نبرد با استکبار" بر ادامه مبارزه با آمریکا و رژیم صهیونیستی تاکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی با در دست‌داشتن پرچم سه‌رنگ کشورمان، و شعار‌های "مرگ بر آمریکا"، "مرگ بر اسرائیل"، "الله اکبر، خامنه‌ای رهبر"، ضمن ابراز خشم و انزجار خوداز جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی، بر ایستادگی و مقاومت در برابر استکبار تاکید کردند.