پخش زنده
امروز: -
راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان روز ملی استکبارستیزی با حضور پرشور و حماسی مردم در سراسر کشور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دانشآموزان، دانشجویان و اقشار مختلف مردم و خانوادهها با حضور در این راهپیمایی و با شعار محوری " میثاق با شهیدان، نبرد با استکبار" بر ادامه مبارزه با آمریکا و رژیم صهیونیستی تاکید کردند.
شرکتکنندگان در این راهپیمایی با در دستداشتن پرچم سهرنگ کشورمان، و شعارهای "مرگ بر آمریکا"، "مرگ بر اسرائیل"، "الله اکبر، خامنهای رهبر"، ضمن ابراز خشم و انزجار خوداز جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی، بر ایستادگی و مقاومت در برابر استکبار تاکید کردند.