تیم‌های دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای جویبار، بهشهر و نکا در دومین دوره مسابقات دادگاه مجازی مازندران به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سه تیم برتر دومین دوره مسابقات استانی موت‌کورت دانشگاه‌های آزاد و غیرانتفاعی مازندران که به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار برگزار شد، جواز حضور در رقابت‌های ملی این مسابقات را کسب کردند.

مسلمی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار گفت: در مرحله نخست این مسابقات، ۴۰ تیم دانشجویی رشته حقوق از دانشگاه‌های مازندران طی دو ماه گذشته ۳۰ لایحه به دبیرخانه مسابقات ارسال کردند که پس از بررسی و داوری، ۱۴ تیم به مرحله استانی راه یافتند.

وی افزود: مرحله استانی این دوره از مسابقات به‌صورت حضوری و با حضور ۱۴ تیم برگزار شد و دانشجویان در قالب تیم‌های چهار نفره، با شبیه‌سازی فضای دادگاه و ارائه دفاعیات در حضور قضات و وکلا، مهارت‌های حقوقی خود را به نمایش گذاشتند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار با اشاره به نتایج این رقابت‌ها گفت: تیم دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار مقام نخست، واحد بهشهر مقام دوم و واحد نکا مقام سوم را کسب کردند و هر سه تیم به رقابت‌های ملی موت‌کورت دانشگاه آزاد اسلامی راه یافتند.

مسلمی هدف از برگزاری این مسابقات را فراهم کردن فرصتی برای تمرین عملی دانشجویان و دانش‌آموختگان رشته حقوق، آشنایی با فضای دادگاه و تقویت مهارت‌های دفاع حقوقی عنوان کرد.

وی همچنین از برگزاری سومین دوره مسابقات موت‌کورت به‌صورت کشوری در سال آینده به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار خبر داد و افزود: دانشجویان رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور می‌توانند با ارائه طرح‌های خود در این رقابت‌ها شرکت کنند.