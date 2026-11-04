به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ آیت‌الله سیدابوالحسن مهدوی گفت: امسال نخستین ۱۳ آبان است که رهبر شهید در میان ما حضور ندارند و با توجه به اقداماتی که آمریکا و رژیم صهیونیستی انجام داده‌اند، باید بیش از گذشته به این مناسبت توجه کنیم.

امام جمعه موقت اصفهان و نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری افزود: پیام امروز مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان حفاظت از ایران و استکبار ستیزی است.

وی همچنین حضور شبانه مردم در خیابان‌ها و میدان‌ها را ناشی از احساس ضرورت برای مقابله با نقشه‌های دشمن دانست و گفت: این حضور، نقشه‌های دشمن را از بین می‌برد و نوعی ترس و بازدارندگی در دل او ایجاد می‌کند تا از اجرای برنامه‌های خود منصرف شود.