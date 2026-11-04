سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه از برنامه‌ریزی برای نوسازی ناوگان جمع‌آوری زباله، توسعه زیرساخت‌های دفع بهداشتی پسماند و اجرای برنامه‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی در حوزه تفکیک زباله از مبدأ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرهاد افتخاری با اشاره به برنامه‌های این سازمان برای ارتقای خدمات شهری اظهار کرد: نوسازی ناوگان فرسوده جمع‌آوری زباله و حرکت از روش‌های سنتی به سمت سیستم‌های مدرن و مکانیزه، از اولویت‌های اصلی سازمان است و در همین راستا، خرید ناوگان جدید، ساماندهی فرآیند جمع‌آوری و دفع بهداشتی پسماند و همچنین آموزش و فرهنگ‌سازی در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه به طور متوسط روزانه بین ۶۵۰ تا ۸۰۰ تن زباله در شهر ارومیه جمع‌آوری می‌شود، افزود: عملیات جمع‌آوری پسماند در دو شیفت انجام می‌شود و در برخی معابر پرتردد و پرتراکم شهر، از جمله خیابان عطایی، روزانه حدود ۸۰ تن زباله جمع‌آوری می‌شود که نشان‌دهنده حجم بالای تولید پسماند در این محدوده‌هاست.

افتخاری با اشاره به فعالیت شبانه‌روزی نیروهای خدمات شهری تصریح کرد: پاکبانان در شش ناحیه شهری به‌صورت ۲۴ ساعته مشغول خدمت‌رسانی هستند و در نواحی ۲، ۴ و ۵ نیز شیفت شب فعالیت دارد تا خدمات نظافت و جمع‌آوری پسماند بدون وقفه انجام شود.

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه در ادامه به موضوع جمع‌آوری نخاله‌های ساختمانی اشاره کرد و گفت: پاکسازی نخاله‌ها از حاشیه شهر و ورودی‌های ارومیه به‌طور مستمر انجام می‌شود و بازرسان نواحی نیز بر این موضوع نظارت و پایش دارند. شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده یا وجود نخاله‌های ساختمانی، موضوع را از طریق سامانه ۱۳۷ اطلاع دهند تا اقدامات لازم برای جمع‌آوری آن انجام شود.

وی ادامه داد: تاکنون ۴۰۳ مورد شکایت در این زمینه ثبت شده که موضوعات مربوطه در حال پیگیری است. همچنین ورودی‌های شهر به‌صورت مستمر از نظر وجود نخاله و زباله پایش و پاکسازی می‌شوند.

افتخاری با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های مدیریت پسماند اظهار کرد: سایت دفع پسماند نازلو در قالب چهار فاز احداث می‌شود و بخش‌هایی از جمله کارخانه کمپوست و تصفیه‌خانه در طرح جامع آن پیش‌بینی شده است. در حال حاضر عملیات اجرایی فاز نخست این مجموعه آغاز شده و تکمیل آن می‌تواند گام مهمی در بهبود فرآیند مدیریت و دفع بهداشتی پسماند شهر باشد.

وی همچنین درباره تأمین مخازن زباله در سطح شهر گفت: در صورت درخواست شهروندان و بررسی نیاز مناطق، امکان جانمایی و استقرار مخازن جدید وجود دارد و تلاش می‌کنیم متناسب با شرایط و نیاز هر محله، خدمات لازم ارائه شود.

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه با اشاره به افزایش تولید زباله در برخی مقاطع سال خاطرنشان کرد: میزان تولید پسماند در فصل‌هایی مانند پاییز گاهی به حدود ۸۵۰ تن در روز نیز می‌رسد؛ بنابراین مدیریت پسماند تنها وظیفه شهرداری نیست و همراهی شهروندان در کاهش تولید زباله و رعایت اصول مدیریت پسماند اهمیت زیادی دارد.

افتخاری با تأکید بر ضرورت مشارکت عمومی در پاکیزگی شهر گفت: از شهروندان درخواست داریم زباله‌های خانگی خود را در ساعت حضور پاکبانان و زمان تعیین‌شده برای جمع‌آوری، مقابل منازل قرار دهند و از رهاسازی زباله در معابر خودداری کنند. همچنین تفکیک زباله از مبدأ باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود؛ چراکه تحقق شهری پاکیزه و برخوردار از نظام مدیریت پسماند کارآمد، بدون مشارکت و همکاری مردم امکان‌پذیر نخواهد بود.