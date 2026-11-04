مدیرکل صمت خوزستان گفت: ثبت دقیق اطلاعات در سامانه انبارها، ابزاری کلیدی برای جلوگیری از احتکار، قاچاق و مدیریت بهینه توزیع کالا‌های اساسی و مورد نیاز مردم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهرام روانبخش در جلسه آموزشی و توجیهی سامانه جامع انبارها ، سامانه جامع تجارت و مراکز نگهداری کالا که با حضور کارشناسان وزارت صمت و رؤسای ادارات صمت شهرستان‌های صمت استان برگزار شد، با اشاره به ضرورت شفاف‌سازی جریان کالا از مبدأ تا مصرف، بر لزوم نظارت جدی و پایش مستمر انبارهای سطح استان تأکید کرد و افزود: ثبت دقیق اطلاعات در سامانه انبارها، ابزاری کلیدی برای جلوگیری از احتکار، قاچاق و مدیریت بهینه توزیع کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم است.

وی با بیان اینکه رصد زنجیره تأمین کالا نقش مهمی در تنظیم بازار دارد، خطاب به رؤسای ادارات شهرستان‌ها اظهار داشت: انتظار می‌رود با بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های قانونی و نظارت میدانی، تمامی واحدهای انبارداری و مراکز نگهداری کالا در شهرستان‌های تحت پوشش ملزم به ثبت اطلاعات و به‌روزرسانی موجودی خود در سامانه شوند.

در این نشست تخصصی، کارشناسان وزارت صمت آخرین تغییرات، قابلیت‌های فنی و نحوه کار با سامانه انبارها را تشریح کردند و در پایان، به پرسش‌ها و ابهامات رؤسای ادارات شهرستان‌ها در خصوص مسائل اجرایی و چالش‌های پیش‌رو پاسخ داده شد.