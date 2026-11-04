به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: همان‌طور که قبلاً اطلاع‌رسانی شد، از ساعت ۶ صبح امروز، خیابان طالقانی حدفاصل شهید مفتح محدود به خیابان وصال در تمامی محور‌ها مسدود شده است؛ البته خیابان‌های شمالی-جنوبی و جنوبی-شمالی در تقاطع‌های اصلی فعلاً باز است و تردد عزیزانی که به ادارات مراجعه می‌کنند و همچنین مدارس برقرار است.

وی افزود: فقط گردش به سمت خیابان طالقانی بسته است. خیابان طالقانی حدفاصل شهید قرنی تا مفتح انسداد کامل دارد و بار ترافیکی داخل خیابان سمیه، خیابان انقلاب در هر دو مسیر رفت و برگشت و همچنین خیابان ولیعصر (عج) و شهید قرنی پرحجم و تحت کنترل است.