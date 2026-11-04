به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ این مسابقه ویژه دانشجویان سراسر کشور از امروز 13 آبان روز دانش‌‌آموز سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی آغاز شده است و تا 16 آذر (اختتامیه) روز دانشجو (یادآور رویداد تاریخی سال 32) ادامه خواهد داشت.

بر اساس اعلام جهاد دانشگاهی؛ دانشجویان می‌توانند با موضوعات سابقه جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم جهان، اشغال‌گری و جنگ‌افروزی آمریکای جنایتکار در اقصی نقاط جهان، طوفان‌الاقصی و بیداری جهانی و گفتمان مقاومت و استکبارستیزی پوستر خود را طراحی و تا پایان روز 10 آذر 1405 آثار خود را به همراه مشخصات کامل در پیام‌رسان ایتا@ FarhangiJUT برای دبیرخانه مسابقه مرکز آفرینش‌های هنری معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارسال کنند.

جوایز این مسابقه ملی شامل یک جایزه 200 میلیون ریالی، دو جایزه 150 میلیون ریالی، سه جایزه 100 میلیون ریالی، چهار جایزه 50 میلیون ریالی و شش جایزه 20 میلیون ریالی است.

استفاده از هوش مصنوعی برای طراحی پوستر توسط دانشجویان آزاد است.

در مراسم اختتامیه نمایشگاهی از آثار برگزیده در دانشگاه تهران برگزار می‌شود.