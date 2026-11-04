به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ اقشار مختلف مردم استان زنجان از نخستین ساعات آغاز راهپیمایی ۱۳ آبان در خیابان ها حاضر شده اند تا یکبار دیگر همراه با سایر هموطنانشان، فریاد استکبارستیزی سر دهند.

مردم شهیدپرور زنجان امروز به میدان آمده اند تا حضور همیشه در صحنه خود را در پاسداری از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران به جهانیان و به ویژه آمریکای جهانخوار و رژیم کودککش صهیونیستی نشان دهند.

روز ۱۳ آبان در تقویم رسمی کشور به عنوان روز مبارزه با استکبار نامگذاری شده است و یادآور سه واقعه مهم در تاریخ معاصر ایران است.

تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه در ۱۳ آبان ۱۳۴۳، شهادت دانش آموزان معترض به دست نظامیان رژیم شاهنشاهی در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ که روز دانش آموز نام گرفت و تسخیر لانه جاسوسی در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ عنوان این سه واقعه تاریخی است.