به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،احمد مجرد با تشریح وضعیت تأمین و ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی در استان اظهار کرد: میزان ذخایر فرآورده‌های نفتی آذربایجان‌غربی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۴۰ درصد افزایش یافته و از نظر تأمین و ذخیره‌سازی سوخت در وضعیت مطلوبی قرار داریم.

وی با بیان اینکه ۶۵ درصد فرآورده‌های نفتی مورد نیاز استان از طریق خطوط انتقال و ۳۵ درصد از طریق نفتکش‌ها تأمین می‌شود، افزود: شبکه سوخت‌رسانی استان شامل چهار انبار نفت و دو مرکز سوختگیری است که وظیفه تأمین و توزیع فرآورده‌های نفتی را برعهده دارند.

مجرد با اشاره به وضعیت ذخایر مصرف‌کنندگان عمده سوخت در استان گفت: ظرفیت ذخیره‌سازی سوخت دو نیروگاه ارومیه و خوی تکمیل شده و کارخانه‌های سیمان نیز ذخایر مورد نیاز خود را تکمیل کرده‌اند. کارخانه‌های قند نیز برای مواجهه احتمالی با افت فشار گاز در حال تکمیل ذخایر سوخت جایگزین هستند.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای تأمین سوخت جایگزین واحدهای تولیدی در فصل زمستان اظهار کرد: از حدود یک ماه گذشته، اطلاع‌رسانی به دستگاه‌های متولی در بخش‌های کشاورزی، مرغداری‌ها، گلخانه‌ها و صنایع انجام شده تا نسبت به ذخیره‌سازی سوخت مورد نیاز خود برای زمان افت احتمالی فشار گاز اقدام کنند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ارومیه با بیان اینکه این روند همچنان ادامه دارد، افزود: تا پایان آبان‌ماه برای تکمیل ذخیره‌سازی فرصت وجود دارد و امیدواریم امسال با افت فشار یا قطعی گاز مواجه نشویم.

وی تأکید کرد: سیاست مدیریت استان بر این است که حتی‌الامکان گاز واحدهای تولیدی قطع نشود و در صورت بروز محدودیت، سوخت جایگزین برای تداوم فعالیت این واحدها تأمین شود.