راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار، با حضور دانش‌آموزان و اقشار مختلف مردم در نقاط مختلف استان بوشهر در شهر‌ها و روستا‌ها آغاز شد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، راهپیمایی ۱۳ آبان روز مبارزه با استکبار در شهر‌ها و روستا‌های استان بوشهر با حضور دانش‌آموزان و دیگر اقشار مختلف مردم در حال برگزاری است.

مردم شهیدپرور بوشهر، امروز همزمان با مردم سراسر کشور به میدان آمده‌اند تا حضور همیشه در صحنه خود را در دفاع از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران به جهانیان و به ویژه آمریکای جهان‌خوار و رژیم کودک‌کش صهیونیست نشان دهند.

مردم دارالحماسه بوشهر با حضور پر شور در صفوف راهپیمایی ۱۳ آبان با مشت‌های گره کرده و اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و پرچم سرخ خون خواهی رهبر شهید انقلاب اسلامی مسیر راهپیمایی را طی می‌کنند.

مردم استان بوشهر با مشت‌های گره کرده، گام‌هایی استوار و سردادن شعار‌های مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، انزجار همیشگی خود را از استکبار جهانی ابراز می‌کنند.