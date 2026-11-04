مدیر فرودگاه شهدای خرم‌آباد از افزایش تعداد پرواز‌های این فرودگاه به ۶ مورد در هفته با برقراری پرواز جدید شرکت هواپیمایی ماهان ایر در مسیر تهران - خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، عباس نظری‌زاده گفت: برنامه پرواز شرکت هواپیمایی ماهان ایر در مسیر تهران - خرم‌آباد - تهران از روز یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ در فرودگاه شهدای خرم‌آباد برقرار می‌شود که با برقراری این پرواز، تعداد پرواز‌های این فرودگاه به ۶ مورد در هفته افزایش می‌یابد.

وی ادامه داد: برنامه پرواز‌های این فرودگاه اکنون روز‌های شنبه، یکشنبه و سه‌شنبه هر هفته در مسیر تهران - خرم‌آباد - تهران برقرار است.

مدیر فرودگاه شهدای خرم‌آباد از پیگیری برای افزایش تعداد پرواز‌ها و راه‌اندازی مسیر‌های جدید پروازی در فرودگاه شهدای خرم‌آباد خبرداد.

پرواز‌های مسافربری فرودگاه شهدای خرم‌آباد پس از حدود هشت ماه وقفه ناشی از شرایط جنگی و آسیب‌های واردشده به فرودگاه، از دوم آبان ۱۴۰۵ با برقراری مسیر تهران - خرم‌آباد و بالعکس توسط شرکت هواپیمایی ماهان ایر از سر گرفته شد.

براساس برنامه اولیه، پرواز‌های این مسیر روز‌های شنبه و سه‌شنبه هر هفته انجام می‌شد و با افزایش پرواز‌های برنامه‌ای، روند بازگشت خدمات هوایی منظم و توسعه ارتباط هوایی لرستان با سایر مناطق کشور ادامه دارد.