استاندار یزد با تأکید بر نقش‌آفرینی نسل نوجوان در آینده کشور، دانش‌آموزان را به هوشیاری در برابر جنگ رسانه‌ای و فرهنگی دشمن فراخواند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در آستانه روز دانش‌آموز و سالروز ۱۳ آبان، استاندار یزد در نشستی با نمایندگان تشکل‌های دانش‌آموزی استان، پای صحبت‌ها، دیدگاه‌ها و مطالبات آنان نشست.

در این نشست، نمایندگان تشکل‌های دانش‌آموزی به بیان دغدغه‌ها و پیشنهاد‌های خود در حوزه‌های آموزشی، تربیتی، پرورشی و فرهنگی پرداختند و موضوعاتی همچون نظارت بر شهریه مدارس غیردولتی، توسعه ورزش دانش‌آموزی، حمایت از المپیاد‌های علمی و رفع مشکلات مدارس را مطرح کردند.

محمدرضا بابایی، استاندار یزد، با گرامیداشت روز دانش‌آموز و ۱۳ آبان، نقش دانش‌آموزان را در پیشرفت و بالندگی کشور مؤثر دانست و گفت: آینده از آن دانش‌آموزان سخت‌کوش، هدفمند و باانگیزه است.

وی با ابراز خرسندی از دیدگاه‌ها و دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی دانش‌آموزان افزود: صحبت‌های شما را در بخش‌های مختلف شنیدیم و واقعاً به نسل جدید افتخار می‌کنیم؛ چراکه گفتمان و دیدگاه‌های آنان برخاسته از ایمان قوی، وطن‌دوستی و دغدغه حفظ نظام است.

استاندار یزد با اشاره به جنگ رسانه‌ای و فرهنگی دشمن، نسبت به تأثیر دروغ‌پراکنی در شبکه‌های مجازی بر نوجوانان و جوانان هشدار داد و بر ضرورت افزایش هوشیاری و آگاهی دانش‌آموزان در مواجهه با این فضا تأکید کرد.

بابایی، مسائل تربیتی و فرهنگی را از دغدغه‌های مهم شورای آموزش و پرورش استان برشمرد و گفت: در حوزه شناختی و معرفتی باید تلاش مضاعف و فعالیت بیشتری داشته باشیم و خود دانش‌آموزان نیز در این زمینه همت کنند.

وی از دانش‌آموزان خواست از فرصت‌ها و لحظه‌های زندگی برای پیشرفت در ابعاد مختلف استفاده کنند و در هر جایگاهی که قرار می‌گیرند، منشأ خیر و اثر مثبت باشند و تحت تأثیر فضاسازی‌ها و شیطنت‌های شبکه‌های مجازی قرار نگیرند.