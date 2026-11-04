اعضاتی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان مشکلات ۱۰ واحد تولیدی، صنعتی و کشاورزی را بررسی کردند.

این مشکلات در بخش های نقدینگی ، بیمه ای ، بانکی، تسهیلاتی، گمرکی و زیرساختی این واحد‌ها بود که بررسی شد.

مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان سمنان در این جلسه با اشاره به پیش‌بینی شرایط سرد زمستان و ضرورت تأمین سوخت واحد‌های تولیدی، صنعتی و کشاورزی گفت: تمهیدات لازم برای تأمین سوخت و عبور واحد‌های تولیدی از شرایط سخت زمستان در دستور کار قرار دارد.

یادگار احمدی ذخیره‌سازی سوخت، بهره‌وری انرژی و کمک به راه‌اندازی واحد‌های تولیدی را از محور‌های مهم این برنامه‌ها عنوان کرد.

وی همچنین از صاحبان واحد‌های تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی خواست برای پیگیری مشکلات خود به دبیرخانه ستاد تسهیل در دستگاه‌های تخصصی مربوط، از جمله اداره کل صنعت، معدن و تجارت، سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل میراث فرهنگی و فرمانداری‌ها مراجعه کنند.