شهرداری زاهدان برای کاهش فاصله پرداخت حقوق کارگران برنامه‌ریزی کرده و تلاش می‌کند با تأمین منابع مالی، مطالبات نیروها را تا پایان سال به‌روز کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، معاون اداری و مالی شهرداری زاهدان گفت: پرداخت مطالبات نیروهای بخش خصوصی نیز در حال پیگیری است و پرداخت حقوق شهریورماه برخی از این نیروها از روز برگزاری جلسه آغاز شده است.

حسن کیخا افزود: با استفاده از منابع درآمدی موجود و ظرفیت شرکت سرمایه‌گذاری شهرداری، تلاش می‌کنیم فاصله پرداخت‌ها کاهش یابد و کارگران تا پایان سال با معوقات مزدی مواجه نباشند.

وی همچنین از بدهی ۳۰ میلیارد تومانی یک شرکت پیمانکاری به شهرداری خبرداد و گفت: تعیین تکلیف این بدهی و تعهدات شرکت در قبال کارگران در جلسه‌ای با حضور مسئولان مرتبط پیگیری می‌شود.

معاون اداری و مالی شهرداری زاهدان، تشکیل تعاونی مصرف برای نیروهای پاکبان را از دیگر برنامه‌های در دست بررسی عنوان کرد و افزود: مقدمات برگزاری جلسه برای بررسی و اجرای این پیشنهاد فراهم شده و تلاش می‌کنیم این طرح طی یک تا دو ماه آینده عملیاتی شود.