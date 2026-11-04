کتاب دختران پرچم، اثر فاطمه علیخانی، دانش‌آموز دهه نودی، همزمان با اجتماع شبانه مردم رامسر و در آستانه ۱۳ آبان روز دانش‌آموز، درجمع مردم مبعوث شده رامسر رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،کتاب دختران پرچم، اثر فاطمه علیخانی، دانش‌آموز دهه نودی، دانش آموز دبستان پور رجب، همزمان با اجتماع شبانه مردم رامسر و در آستانه ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز، با حضور مؤلف، خانواده، هم کلاسی‌ها درجمع مردم مبعوث شده رامسر رونمایی شد؛ اثری که خاطرات و برداشت‌های یک دختر دبستانی از روز‌های پرحادثه و سرنوشت‌ساز ایران را در قالب کتاب به ثبت رسانده است.

گاهی یک کتاب، فراتر از چند صفحه کاغذ، به سندی از احساسات، خاطرات و نگاه یک نسل تبدیل می‌شود؛ روایتی از اندوه، ایستادگی، همدلی و امید که این بار از دریچه نگاه یک کودک روایت شده است.

دختران پرچم از حادثه تلخ حمله به مدرسه شجره طیبه میناب و شهادت مظلومانه دانش‌آموزان و معلمان آغاز می‌شود و در ادامه، به روایت شب‌های میدان، حضور مردم در اجتماعات، روز‌های پرالتهاب کشور و رخداد‌های مهم سیاسی و اجتماعی می‌پردازد.

از سحرگاه یازدهم ماه رمضان و اعلام شهادت رهبر شهید تا حضور پرشور مردم و کودکان در خیابان‌ها، انتخاب رهبر جدید و شکل‌گیری امید و همبستگی؛ مجموعه این رویداد‌ها در این کتاب با زبان و نگاه یک دانش‌آموز به تصویر کشیده شده است.

در این روایت، خانه، مدرسه، مسجد و میدان، هر یک به بستری برای گفت‌و‌گو، همدلی و شناخت تبدیل می‌شوند؛ جایی که کودکان در کنار خانواده و دوستان، از ایثار رزمندگان و نیرو‌های مسلح و شهدایی می‌گویند که پیکر‌های مطهرشان بر دستان مردم تشییع می‌شود.

اما پیام محوری کتاب در عهدی کودکانه و در عین حال مسئولانه خلاصه می‌شود؛ عهدی برای پاسداری از ایران، تلاش برای ساختن آینده‌ای روشن و برافراشته نگه‌داشتن پرچمی که نماد هویت، عزت و سربلندی این سرزمین است.

فاطمه علیخانی، مؤلف نوجوان این اثر، با تأکید بر مسئولیت نسل دهه نودی می‌گوید: ما دهه نودی‌ها با درس خواندن و مسئولیت‌پذیری پای آرمان‌های رهبر شهید، شهدای مظلوم مدرسه شجره طیبه و شهدای وطن می‌مانیم.

او همچنین از ارادت خود به رهبر معظم انقلاب و آرزوی دیدار با ایشان سخن می‌گوید و ابراز امیدواری می‌کند نسخه‌ای از کتاب به دست ایشان برسد.

حسین قاسمی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رامسر نیز با اشاره به ویژگی این اثر، آن را از جمله نخستین تجربه‌های کتاب‌نگاری با این رویکرد در کشور دانست که مؤلف آن اثر خود را به روح رهبر شهید تقدیم کرده است.

دختران پرچم تنها خاطرات یک دختر دبستانی نیست؛ روایت نسلی است که می‌خواهد در کنار ثبت روز‌های دشوار، سهم خود را در ساختن فردای ایران ادا کند.

شاید پیام اصلی این کتاب همین باشد؛ اینکه پرچم ایران، با آگاهی، مسئولیت‌پذیری و امید نسل‌های آینده همچنان برافراشته خواهد ماند.

کتاب دختران پرچم خاطرات یک دختر دبستانی دهه‌ی نودی است که از ماجرای حمله به مدرسه شجره طیبه میناب و شهادت دانش‌آموزان و معلمان مظلوم آنجا شروع می‌شود و با اعلام شهادت رهبر شهید در سحرگاه یازدهم ماه رمضان

با حضور مردم و کودکان این سرزمین در خیابان‌ها برای حفظ کشور عزیز ایران در برابر دشمنان شکل حماسی می‌گیرد؛ با انتخاب رهبری امام سید مجتبی خامنه‌ای احساس پیروزی و نشاط می‌گیرند و از مجموعه گفت‌و‌گو‌هایی که در منزل، مدرسه، مسجد و میدان شکل می‌گیرد به تبع از رزمندگان و نیرو‌های مسلح کشور به ویژه شهدایی که در طول این شب‌ها پیکر مطهر آنها بر دستان امت مبعوث شده تشییع شده است؛ نوجوانان این کتاب هم‌قسم می‌شوند که برای در اهتزاز بودن این پرچم و آینده ایران تمام تلاش و کوشش خود را به کار گیرند.