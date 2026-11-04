به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، با حضور کارشناسان جهاد کشاورزی و بهره برداران، کارگاه آموزشی روز مزرعه و انتقال یافته‌های علمی در سایت الگویی انجیر روستای مهارلو در سروستان با هدف ارتقای دانش فنی انجیرکاران برگزار شد.

شناسایی و کنترل بیماری شانکر، آفت کنه، روش‌های مبارزه با آفات، تغذیه باغ‌ها پس از برداشت محصول، رعایت اصول بهداشتی و ضدعفونی ابزار باغبانی، تهیه برِ انجیر و انتخاب رقم مناسب و اهمیت آزمایش خاک از محور‌های اصلی این کارگاه بود.

شهرستان سروستان در جنوب فارس و در فاصله ۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.