

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ؛ راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار امروز چهارشنبه دقایقی پیش در بیرجند از تقاطع بیمارستان شهید رحیمی (خیابان پاسداران) آغاز شد و تا مقابل فرهنگسرای شهر (بلوار شهید صیاد شیرازی) ادامه دارد.

دانش آموزان و قشر‌های مختلف مردم امروز با شعار میثاق با شهیدان، نبرد با استکبار در صف‌های راهپیمایی ۱۳ آبان با مشت‌های گره کرده و اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و پرچم سرخ خون خواهی رهبر شهید انقلاب اسلامی مسیر راهپیمایی را در حال پیمودند.

شرکت کنندگان با فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل خشم و انزجار خود را از استکبار جهانی و رژیم صهیونی فریاد کردند.

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در بیش از ۶۰ نقطه خراسان جنوبی امروز برگزار می‌شود.