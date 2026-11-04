آغاز راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار در بیرجند
راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار امروز چهارشنبه دقایقی پیش در بیرجند آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی
؛ راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار امروز چهارشنبه دقایقی پیش در بیرجند از تقاطع بیمارستان شهید رحیمی (خیابان پاسداران) آغاز شد و تا مقابل فرهنگسرای شهر (بلوار شهید صیاد شیرازی) ادامه دارد.
دانش آموزان و قشرهای مختلف مردم امروز با شعار میثاق با شهیدان، نبرد با استکبار در صفهای راهپیمایی ۱۳ آبان با مشتهای گره کرده و اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و پرچم سرخ خون خواهی رهبر شهید انقلاب اسلامی مسیر راهپیمایی را در حال پیمودند.
شرکت کنندگان با فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل خشم و انزجار خود را از استکبار جهانی و رژیم صهیونی فریاد کردند.
راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان در بیش از ۶۰ نقطه خراسان جنوبی امروز برگزار میشود.