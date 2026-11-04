به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، دانش‌آموزان این مدرسه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز، به‌ویژه کودکان شهید مدرسه شجره طیبه میناب، بر زنده نگه داشتن یاد و خاطره این شهدا تأکید کردند.

دانش‌آموزان در این مراسم با بیان اینکه آمریکا همواره به دنبال غارت منابع و سرمایه‌ کشور‌های دیگر است، بر ضرورت ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌های استکبار جهانی تأکید کردند.

اجرای سرود، برنامه‌های فرهنگی و متنوع دانش‌آموزی از دیگر بخش‌های این مراسم بود که با هدف تبیین مفاهیم استکبارستیزی و گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز برگزار شد.