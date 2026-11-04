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زنگ استکبارستیزی همزمان با گرامیداشت ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، در دبستان اخوان همدان نواخته شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، دانشآموزان این مدرسه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشآموز، بهویژه کودکان شهید مدرسه شجره طیبه میناب، بر زنده نگه داشتن یاد و خاطره این شهدا تأکید کردند.
دانشآموزان در این مراسم با بیان اینکه آمریکا همواره به دنبال غارت منابع و سرمایه کشورهای دیگر است، بر ضرورت ایستادگی در برابر زیادهخواهیهای استکبار جهانی تأکید کردند.
اجرای سرود، برنامههای فرهنگی و متنوع دانشآموزی از دیگر بخشهای این مراسم بود که با هدف تبیین مفاهیم استکبارستیزی و گرامیداشت یاد شهدای دانشآموز برگزار شد.