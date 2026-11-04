بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده بخش خدمات در تابستان ۱۴۰۵ با افزایش ۱۶.۴ درصدی نسبت به فصل قبل، به ۶۳۲.۶ واحد رسید؛ تورم نقطه‌به‌نقطه این بخش نیز با رشد ۹.۵ واحد درصدی به ۶۷.۵ درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز آمار؛ در فصـل تابستـان ۱۴۰۵، شـاخص قیمت تولیدکننده بخش­های خدمـات ۶۳۲.۶ مـی­باشـد که نسبت به فصـل قبـل (تورم فصلی) ۱۶.۴ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۶۷.۵ درصد و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۵۵.۹ درصد افزایش داشته است.

کاهش تورم فصلی

در فصل تابستان ۱۴۰۵، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش­های خدمات نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۱۶.۴ درصد می­باشد که در مقـایسه با همین اطلاع در فصـل قبل (۱۶.۹ درصـد)، ۰.۵ واحـد درصـد کاهش داشتـه است. به عبـارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در فصل تابستان ۱۴۰۵ نسبت به فصل قبل، ۱۶.۴ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش­ترین تورم فصلی با ۴۵.۲ درصد مربوط به گروه "فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی" و کم­ترین تورم فصلی با ۵.۵ درصد مربوط به گروه "آموزش" می‌باشد.

افزایش تورم نقطه به نقطه

در فصل تابستان ۱۴۰۵، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش­های خدمات نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۶۷.۵ درصد می­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۵۸.۰ درصد)، ۹.۵ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در فصل تابستان ۱۴۰۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل، ۶۷.۵ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش­ترین تورم نقطه به نقطه با ۱۰۴.۸ درصد مربوط به گروه"فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا" و کم­ترین تورم نقطه به نقطه با ۳۳.۵ درصد مربوط به گروه"فعالیت‌های بیمه" می­باشد.

افزایش تورم سالانه

در فصـل تابستان ۱۴۰۵، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش­های خـدمات در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ۱۴۰۵ نسبت به مــدت مشــابه در سال قبل ۵۵.۹ درصـد مـی­باشد که در مقـایسه با همین اطلاع در فصـل قبل (۴۹.۳ درصد)، ۶.۶ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در چهارفصل منتهی به فصل تابستان ۱۴۰۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۵۵.۹ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش‌ترین تورم سالانه با ۸۰.۰ درصد مربوط به گروه"فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا" و کم­ترین تورم سالانه با ۳۶.۴ درصد مربوط به گروه"اطلاعات و ارتباطات"می­باشد.

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