راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز، صبح امروز با حضور اقشار مختلف مردم بویژه دانش آموزان در استان اصفهان آغاز شد.

با شعار نه سازش، نه تسلیم، نبرد با استکبار

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان با شعار محوری «میثاق با شهیدان؛ نه سازش، نه تسلیم، نبرد با استکبار» از ساعت ۹ صبح امروز در گوشه و کنار استان از جمله در میدان امام خمینی (ره) اصفهان در حال برگزاری است.

سخنران این مراسم، از همرزمان و یاران حاج قاسم سلیمانی است و قرار است در ادامه برنامه، درباره اهمیت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و نقش نسل جوان در آینده کشور سخنرانی کند.

همچنین محدودیت‌های ترافیکی برای برگزاری هرچه بهتر این مراسم در محدوده میدان امام خمینی (ره) و مسیرهای منتهی به محل برگزاری راهپیمایی اعمال شده است.

روز ۱۳ آبان در تقویم رسمی کشور به عنوان روز مبارزه با استکبار نامگذاری شده است و یادآور سه واقعه مهم در تاریخ معاصر ایران است.

تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه در ۱۳ آبان ۱۳۴۳، شهادت دانش آموزان معترض به دست نظامیان رژیم شاهنشاهی در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ که روز دانش آموز نام گرفت و تسخیر لانه جاسوسی در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ عنوان این سه واقعه تاریخی است.