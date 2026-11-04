به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سهمگین در نشست بررسی روند اجرای سرشماری با اشاره به اینکه میانگین پیشرفت این طرح در کشور ۳۵ درصد است، گفت: استان با ثبت عملکرد ۴۰ درصدی، پنج درصد بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد.

سهمگین همچنین از کسب رتبه چهارم کشور در زمینه جمع‌آوری اطلاعات خبر داد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد هم این طرح را یک اقدام ملی و از مهم‌ترین شیوه‌های دستیابی به آمار و اطلاعات مورد نیاز برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری دانست و بر اجرای دقیق و باکیفیت آن تأکید کرد.

رحمانی با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از تجربه سرشماری کشاورزی، خواستار اجرای این طرح با بهترین شیوه ممکن شد و افزود: علاوه بر ارتقای کیفیت عملیات میدانی، جمع‌آوری اطلاعات ثبتی و آگاه‌سازی خانوار‌ها نسبت به اهمیت مشارکت در سرشماری باید با جدیت دنبال شود.

استاندار با اشاره به ۱۸ روز باقی‌مانده از اجرای طرح، بر تداوم فعالیت‌ها با تلاش مضاعف و جبران عقب‌ماندگی‌ها تأکید کرد و همه دستگاه‌های اجرایی را موظف به همکاری کامل در این زمینه دانست.

در ادامه این نشست، فرمانداران مکلف شدند با برنامه‌ریزی دقیق، عقب‌ماندگی‌های موجود را در روز‌های باقی‌مانده جبران کنند.

همچنین مقرر شد فهرست روستا‌های دارای کد پستی در اختیار فرمانداران قرار گیرد و اداره پست نیز کد‌های پستی صادرشده را برای بهره‌برداری در فرآیند سرشماری به دهیاران ارائه کند.