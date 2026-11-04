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شرکت آب و فاضلاب هرمزگان در اطلاعیهای اعلام کرد آب شهروندان شهرستان بندرعباس تا فردا ۱۴ آبان با افت فشار مواجه میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ بر اساس این اطلاعیه آب شهروندان شهر بندرعباس و روستاهای شمال، شرق و غرب این شهر، شهرکهای صنعتی و صنایع مستقر تا ظهر روز پنج شنبه ۱۴ آبان با افت فشار روبه رو میشود.
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علت این مشکل بروز مشکلات برق ناشی از طوفان و صاعقه در محدوده چاههای شمیل و نیان متعلق به شرکت آب منطقهای اعلام شده است.
در این اطلاعیه از شهروندان و مشترکان درخواست شده در مدیریت مصرف و صرفهجویی در مصرف آب، همکاری داشته باشند.