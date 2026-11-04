به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ بر اساس این اطلاعیه آب شهروندان شهر بندرعباس و روستا‌های شمال، شرق و غرب این شهر، شهرک‌های صنعتی و صنایع مستقر تا ظهر روز پنج شنبه ۱۴ آبان با افت فشار روبه رو می‌شود.

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علت این مشکل بروز مشکلات برق ناشی از طوفان و صاعقه در محدوده چاه‌های شمیل و نیان متعلق به شرکت آب منطقه‌ای اعلام شده است.

در این اطلاعیه از شهروندان و مشترکان درخواست شده در مدیریت مصرف و صرفه‌جویی در مصرف آب، همکاری داشته باشند.