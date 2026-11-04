همزمان با یوم‌الله ۱۳ آبان و سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، زنگ استکبارستیزی در مدارس استان سمنان نواخته شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان در آیین نمادین نواختن زنگ یوم‌الله ۱۳ آبان که در مدرسه مهر عظام سمنان برگزار شد ، با تأکید بر ضرورت تبیین مفهوم استکبارستیزی برای دانش‌آموزان، اتحاد، خودباوری و دفاع از حقوق فردی و ملی را از مهم‌ترین پیام‌های این روز برای نسل آینده ایران دانست.

قاسم شریفی با تأکید بر نقش اتحاد و همبستگی در مقابله با زورگویی افزود: همان‌گونه که دانش‌آموزان یک کلاس با همراهی و حمایت از یکدیگر می‌توانند در برابر رفتار‌های نادرست و زورگویی ایستادگی کنند، در سطح جامعه نیز اتحاد و پشتیبانی متقابل، زمینه دفاع از حقوق و مقابله با تهدید‌ها را فراهم می‌کند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز ۱۳ آبان سال ۱۳۵۷، به نقش دانش‌آموزان در مبارزات دوران انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: دانش‌آموزان در مقاطع مختلف تاریخ انقلاب، در مسیر دفاع از استقلال و آزادی کشور نقش‌آفرین بوده‌اند و روحیه ایثار، شجاعت و مسئولیت‌پذیری آنان در دوران دفاع مقدس نیز تداوم داشته است.

شریفی با اشاره به تقدیم ۶۲۲ شهید دانش‌آموز از استان سمنان در دوران دفاع مقدس خاطرنشان کرد: بسیاری از این شهدا در سنین دانش‌آموزی و در مقاطع مختلف تحصیلی، برای دفاع از میهن اسلامی به میدان رفتند تا نسل امروز بتواند در امنیت و آرامش به تحصیل و زندگی خود ادامه دهد.

وی با اشاره به پرچم جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان نماد هویت، عزت و استقلال ملی، خطاب به دانش‌آموزان تأکید کرد: پرچم ایران امانتی ارزشمند در دستان نسل آینده است و شما دانش‌آموزان باید با تلاش، علم‌آموزی، اتحاد و تقویت روحیه خودباوری، پاسدار این هویت و ادامه‌دهنده مسیر پرافتخار نسل‌های گذشته باشید.