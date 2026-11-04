فردین هدایتی دلاور مازندرانی قهرمان رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان، به عنوان بهترین فرنگی کار دنیا معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، اتحادیه جهانی کشتی در پستی در صفحه اینستاگرامی خود، فردین هدایتی قهرمان مازندرانی وزن ۱۳۰ کیلوگرم را برترین ورزشکار رقابت‌های جهانی کشتی فرنگی ۲۰۲۶ دانست و عملکرد او در وزن سنگین را درخشان توصیف کرد.

بر اساس اعلام این اتحادیه، هدایتی در نخستین حضور خود در رقابت‌های قهرمانی بزرگسالان جهان، با اقتدار قهرمان وزن ۱۳۰ کیلوگرم شد.

این کشتی‌گیر مازندرانی در دیدار فینال با نتیجه ۸ بر صفر و در مدت ۴۲ ثانیه داریوش ویتک از مجارستان را شکست داد.

هدایتی برای رسیدن به عنوان قهرمانی جهان، در مجموع تنها ۷ دقیقه و ۹ ثانیه روی تشک حضور داشت؛ عملکردی که از سوی اتحادیه جهانی کشتی مورد توجه قرار گرفت.