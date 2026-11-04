مدیرعامل سازمان شهرداری مشهد از ایمن‌ سازی مناطق سیدی و نماز مشهد در مقابل سیلاب خبر داد.

اجرای ایمن‌ سازی مناطق سیدی و نماز مشهد در مقابل سیلاب

اجرای ایمن‌ سازی مناطق سیدی و نماز مشهد در مقابل سیلاب

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، احسان شریعتی اظهار کرد: مسیل تنباکوچی به اقبال شرقی بخشی از زنجیره مدیریت سیلاب در مناطق پرجمعیت مشهد است که باتوجه به تغییرات اقلیمی و افزایش شدت بارش‌ها در سال‌های اخیر، اجرا شده‌اند.

وی افزود: طرح اتصال مسیل تنباکوچی به اقبال شرقی نیز با رویکرد تکمیل ارتباط میان دو مسیل و پیوستگی مسیر انتقال رواناب در این محدوده انجام شد. این طرح را باید بخشی از اقدامات زیرساختی مدیریت‌شهری برای ارتقای ایمنی پهنه جنوب شرقی مشهد در برابر مخاطرات ناشی از بارندگی‌های شدید دانست.

مدیرعامل سازمان شهرداری مشهد بیان کرد: حسب ضوابط قانونی در کشور، مدیریت مسیل‌ها جزو وظایف وزارت نیرو و زیرمجموعه‌های استانی است تا اجرای طرح‌های آبخیزداری به‌ویژه سیل‌بند‌ها در بالا‌دست مسیل‌های جنوبی شهر صورت پذیرد.

شریعتی ادامه داد: با‌این‌حال حوادث ناشی از بارندگی‌های شدید نشان می‌دهد که مدیریت رواناب‌های سطحی، موضوعی فراتر از اجرای یک طرح عمرانی است و ارتباط مستقیمی با ایمنی شهروندان، حفاظت از زیرساخت‌ها و تاب‌آوری شهر دارد.