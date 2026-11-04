امروز مردم روستا‌ها و مناطق عشایری استان اصفهان در راهپیمایی ۱۳ آبان، مبارزه با استکبار جهانی را فریاد زدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مراسم راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان؛ روز ملی مبارزه با استکبار جهانی؛ همزمان با اصفهان و شهر‌های استان در روستا‌ها و مناطق عشایری این استان هم با حضور اقشار مختلف مردم بویژه دانش آموزان برگزار شد.

شرکت کنندگان در این مراسم با مشت‌های گره کرده و سر دادان شعار‌هایی ضمن تاکید بر تداوم راه امام و شهدا، خشم و انزجار خود را از توطئه‌ها و جنایات آمریکا، استکبار جهانی و دشمنان و همچنین تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب اسلامی را اعلام کردند.