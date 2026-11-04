به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید مهرداد حسینی‌فرد بیان داشت: با برنامه‌ریزی هدفمند و حمایت از فعالان بخش دامپروری، میزان تولید گوشت قرمز در این شهرستان از ۲۸۵ تن در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ به ۳۴۵ تن در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته است.

وی با اشاره به جزئیات حمایت‌های مالی صورت‌گرفته تصریح کرد: در راستای فعال‌سازی ظرفیت‌های تولیدی و رونق اشتغال روستایی، مبلغ ۲۴۰ میلیارد ریال تسهیلات برای احیا و توسعه واحدهای پرواربندی و همچنین ۷۸ میلیارد ریال تسهیلات خرد روستایی به متقاضیان و دامداران شهرستان پرداخت شده است.

حسینی‌فرد رفع موانع تولید و بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های موجود را از راهبردهای کلیدی جهاد کشاورزی برشمرد و افزود: توسعه واحدهای پرواربندی، تقویت زیرساخت‌های تولید و استمرار حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش دام، از اولویت‌های اصلی این مدیریت در راستای رونق اقتصاد روستایی و کمک به تأمین امنیت غذایی به شمار می‌رود.

سرپرست جهاد کشاورزی امیدیه در پایان یادآور شد: استمرار پشتیبانی از دامداران و تداوم پرداخت تسهیلات حمایتی، زمینه‌ساز افزایش ظرفیت تولید پروتئین، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت جایگاه این شهرستان در بخش کشاورزی خواهد بود.