

به گزارش خبرگزار ی صداوسیما، دکتر علیرضا کاظمی در مراسم نواختن زنگ استکبارستیزی، با اشاره به مناسبت ۱۳ آبان و نقش تاریخی دانش‌آموزان در تحولات کشور گفت: دانش‌آموزان امروز میراث‌دار ۳۶ هزار دانش‌آموز شهید دوران دفاع مقدس و دانش‌آموزان شهید میناب و لامرد هستند و مسئولیت سنگینی در قبال آینده ایران برعهده دارند.

وی با بیان اینکه پیشرفت علمی و دستیابی به قله‌های علم و فناوری می‌تواند به اقتدار کشور منجر شود، افزود: قدرت علمی، هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی ایران، حاصل تلاش دانش‌آموزان، دانشجویان و دانشمندان کشور است.

وزیر آموزش‌وپرورش آگاهی و بیداری، تقویت ایمان و باورهای دینی و تلاش علمی را از الزامات مقابله با سلطه‌طلبی عنوان کرد و گفت: دانش‌آموزان باید در برابر ظلم و ستم، چه در داخل و چه در خارج از کشور، احساس مسئولیت کنند و سکوت نکنند.

کاظمی همچنین همدلی، وحدت، مسئولیت‌پذیری و مشارکت اجتماعی را از عوامل تداوم مسیر استکبارستیزی دانست و از دانش‌آموزان خواست در کنار تحصیل، با حضور در تشکل‌ها و فعالیت‌های علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی، در بهبود فضای مدرسه نقش‌آفرین باشند.

وی در پایان با تأکید بر اینکه آینده ایران در دستان دانش‌آموزان است، گفت: نسل امروز باید از سرزمین، پرچم و دستاوردهای کشور پاسداری کند.