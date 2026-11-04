نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: رئیس جمهور متوهم آمریکا که با لفاظی در فضای مجازی به دنبال کسب پیروزی است، در سیاست داخلی نیز شکست خورده است و این شکست‌ها، پس‌لرزه‌های شکست در مقابل ملت ایران است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی نیکزاد ثمرین در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۱۳ آبان) مجلس شورای اسلامی که به صورت مجازی در حال برگزاری است در نطق پیش از دستور خود، گفت: به روح بلندِ بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، و همچنین به روح ملکوتی قائد شهیِد امت و شهدای راه حق و فضیلت؛ درود و سلام می‌فرستیم و برای رهبر حکیم انقلاب اسلامی، آرزوی سلامتی، عافیت و توفیق داریم.

سیزده آبان، تنها یک تاریخ در تقویم نیست؛ روز افشای چهره حقیقی استکبار است

نایب رئیس مجلس ادامه داد: سیزدهم آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا را گرامی می‌دارم. سیزده آبان، تنها یک تاریخ در تقویم نیست؛ روز افشای چهره حقیقی استکبار است. روزی است که دانشجویان پیرو خط امام، با فتح لانه جاسوسی، پرده از جنایات آمریکا در ایران و جهان برداشتند. اسناد لانه جاسوسی ثابت کرد که دشمنی آمریکا با ملت ایران، دشمنی تمدنی است؛ دشمنی با استقلال، هویت و عزت ملتی که نمی‌خواهد زیر یوغ سلطه بماند.

۱۳ آبان نتیجه طبیعی دهه‌ها کارشکنی و جنایت آمریکا علیه ملت ایران بود

وی گفت: اما جنایات آمریکا از ۱۳ آبان آغاز نشد؛ ۱۳ آبان نتیجه طبیعی دهه‌ها کارشکنی و جنایت آمریکا علیه ملت ایران بود. آمریکا با کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، دولت وقت را سرنگون کرد و رژیم استبدادی پهلوی را بازگرداند. با تسلط بر منابع طبیعی، با حضور مستشاران و با سلطه سیاسی از طریق حکومت دست‌نشانده پهلوی سال‌ها بر حقوق مسلم ملت ایران تسلط پیدا کرد و اسناد لانه جاسوسی، سندی محکم در اثبات این جنایت‌هاست. این اسناد مشخص کرد که عامل و آمر اصلی بسیاری از جنایت‌ها، چپاول‌ها و حتی آموزش و اجرای شکنجه‌های ساواک، دولت استعمارگر آمریکا بوده است.

نیکزاد افزود: این دشمنی‌ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز ادامه یافت؛ تحریک گروه‌های تجزیه‌طلب و حمایت از عناصر ضد انقلاب توسط آمریکایی‌ها انجام شد و آنها از هیچ تلاشی برای مقابله با انقلاب اسلامی فروگذار نکردند. در جنگ تحمیلی هشت‌ساله، آمریکا نه‌تنها صدام را تشویق و تجهیز کرد، بلکه با ارائه نقشه‌های هوایی، اطلاعات نظامی و حمایت تسلیحاتی، در تمام طول جنگ در کنار دشمن بعثی ایستاد. در سال ۱۳۶۷، ناو آمریکایی، هواپیمای مسافربری ایران را بر فراز خلیج همیشه فارس هدف قرار داد و چندصد انسان بی‌گناه، از جمله زنان و کودکان، را به شهادت رساند.

نایب رئیس مجلس ادامه داد: در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان نیز به صورت علنی وارد مقابله مستقیم با ملت ایران شد و جنایت میناب، لامرد، به شهادت رساندن قریب به ۴۰۰۰ هموطن عزیز ما و به شهادت رساندن رهبر شهید انقلاب اسلامی، فرماندهان نظامی، دانشمندان برجسته و مردم بی‌گناه سندی بر جنایتکاری هیئت حاکمه ایالات متحده آمريکاست. همچنین در همه این دهه‌ها، تحریم‌های ظالمانه و ضدبشری، حقوق بنیادین و معیشت مردم ایران را هدف گرفته است.

تنگه هرمز، نماد قدرت ایران و نقطه شکست محاسبات دشمن است/ هرگونه ماجراجویی در آن، پاسخی کوبنده خواهد گرفت

وی گفت: اما ملت ایران با اراده پولادین خود در برابر همه این هجمه‌ها و جنایت‌ها ایستادگی کرده است و با عزت و افتخار و سربلندی، راست قامت ایستاده و دشمن را به عقب رانده است. در میدان نظامی، دشمن با تهدید‌های ترامپ و ماجراجویی‌هایش، تصور می‌کرد می‌تواند ایران را به زانو درآورد. اما نیرو‌های مسلح ما، با اقتدار، آنها را تنبیه کردند و به توهماتشان پایان دادند. تنگه هرمز، نماد قدرت ایران و نقطه شکست محاسبات دشمن است؛ هرگونه ماجراجویی در آن، پاسخی کوبنده خواهد گرفت. آمریکا در جنگ نظامی شکست سختی خورد و امروز تنها با لفاظی و تهدید پوشالی، به دنبال جبران شکست‌های خود است.

دشمن باید بداند که آرزوی شکست ایران را به گور می‌برد

نیکزاد ادامه داد: در جنگ اقتصادی، آمریکا با تحریم‌های ظالمانه به دنبال فروپاشی اقتصاد ایران و تسلیم ملت بود. اما تلاش‌های دشمن برای فروپاشی اقتصاد ایران، بار‌ها و بار‌ها شکست خورده است. دشمن باید بداند که این آرزو را باید به گور ببرد؛ ملت ایران با مقاومت، ایستاده است و تسلیم‌شدنی نیست. این شکست‌های پیاپی، نه تنها هیمنه توخالی استکبار را در دنیا فروریخته است بلکه به شکست‌های سیاسی در داخل امریکا نیز منجر شده است.

شکست ترامپ در انتخابات آمریکا پس‌لرزه‌های شکست در مقابل ملت ایران است

وی گفت: رئیس جمهور متوهم امریکا که با لفاظی در فضای مجازی به دنبال کسب پیروزی است، در سیاست داخلی خود نیز شکست خورده است و این شکست‌ها، پس‌لرزه‌های شکست در مقابل ملت ایران است.

نایب رئیس مجلس افزود: پیام امروز ملت ایران در یوم الله ۱۳ آبان نیز مشخص است. ملت ایران تصمیم گرفت در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ امریکا را از ایران تبعید کند. امروز هم تصمیم گرفته است تا آنها را از منطقه غرب آسیا بیرون بیندازد. همان‌طور که مجبور شدید افغانستان و عراق را پس از سال‌ها اشغال و تجاوز و پس از صرف میلیارد‌ها دلار هزینه‌ی بدون دستاورد، و با سربازانی افسرده و دچار بیماری‌های روانی ترک کنید، منطقه غرب آسیا را نیز با اراده پولادین ملت ایران ترک خواهید کرد.

به سرزمین خودتان بازگردید؛ در غیر این صورت با خفت و خواری بیشتر مجبور به فرار خواهید شد

وی گفت: بهترین تصمیم برای شما این است که خودتان این کار را انجام دهید و به دنبال ماجراجویی‌های جدید نباشید وگرنه با سیلی مجدد ملت ایران و نیرو‌های مسلح مقتدرش، با خفت و خواری بیشتر مجبور به فرار خواهید شد. از پایگاه‌های نظامی اَسقاطی، و ناو‌هایی که جرئت نزدیک‌شدن به آب‌های سرزمینی ایران بزرگ را ندارند، عبرت بگیرید و به سرزمین خودتان بازگردید. مردم بزرگ ایران، امروز متحدتر از همیشه هستند و یک شعار واحد سر می‌دهند: مرگ بر آمریکا.