به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، راهپیمایان با حضور در مسیرهای تعیین‌شده، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز ۱۳ آبان، بر تداوم راه مقاومت و دفاع از استقلال، عزت و اقتدار ایران اسلامی تأکید دارند.

۱۳ آبان یادآور سه رویداد مهم تاریخ معاصر ایران است؛ تبعید امام خمینی(ره) به ترکیه در سال ۱۳۴۳، کشتار دانش‌آموزان به دست رژیم پهلوی در سال ۱۳۵۷ و تسخیر سفارت آمریکا به دست دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در سال ۱۳۵۸. پیوند این رویدادها، این روز را به یکی از نمادهای مبارزه ملت ایران با استبداد و سلطه خارجی تبدیل کرده است.