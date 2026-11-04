راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در البرز با حضور دانش‌آموزان، دانشجویان، فرهنگیان و اقشار مختلف مردم آغاز شد؛ مراسمی که امسال با شعار «میثاق با شهیدان، نبرد با استکبار» برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز البرز، شرکت‌کنندگان در این مراسم از ساعت ۹ صبح با حضور در میدان توحید کرج، راهپیمایی خود را آغاز کردند و در ادامه مسیر به سمت مصلی نماز جمعه حرکت کردند.

حاضران در این اجتماع با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران و سر دادن شعارهای مختلف، در برنامه‌های گرامیداشت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی مشارکت کردند.

در این مراسم، دانش‌آموزان و فرهنگیان نیز حضور چشمگیری دارند و برنامه‌های متنوعی با محوریت مشارکت نسل نوجوان و جوان تدارک دیده شده است. برپایی غرفه‌های دانش‌آموزی، اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری و سرود گروهی ۳۱۳ نفره از جمله بخش‌های پیش‌بینی‌شده در این مراسم است.

حجت‌الاسلام والمسلمین آقا جان پور ، نماینده ولی‌فقیه در وزارت دفاع، سخنرانی مراسم محوری ۱۳ آبان در کرج را بر عهده دارد.

این مراسم هم‌زمان با کرج، در هفت شهرستان و دیگر شهرهای استان البرز نیز در حال برگزاری است و اقشار مختلف مردم در برنامه‌های گرامیداشت این روز حضور دارند.