به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حجت‌الاسلام والمسلمین سعید جزائی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری میزان اظهار داشت: این اقدام نقطه عطفی در راستای تحقق سیاست‌های کلان قوه قضائیه در زمینه دادرسی الکترونیک محسوب می‌شود. وی افزود: هدف اصلی از استقرار این فناوری، تسهیل امور متقاضیان و کاهش پیچیدگی‌های اداری در روند دادرسی است. با اجرای این طرح، فرآیند‌های سنتی که منجر به اتلاف وقت مراجعین می‌شد، با سیستم‌های هوشمند و الکترونیک جایگزین شده است. رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به نقش معاونت فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری استان خاطرنشان کرد: اجرای ضمانت الکترونیک بخشی از برنامه جامع و راهبردی قوه قضائیه برای نوسازی زیرساخت‌هاست و پاسخی عملی به ضرورت گذار از ساختار‌های سنتی به سمت دادرسی هوشمند و مدرن است. حجت‌الاسلام والمسلمین جزائی تأکید کرد: این طرح به‌طور مستقیم با سرعت بخشیدن به روند آزادی متهمان در ارتباط است و با حذف واسطه‌های سنتی، زمان انتظار برای ترخیص از بازداشت و اجرای ضمانت‌ها به شدت کاهش می‌یابد. وی افزود: این فناوری شفافیت بی‌سابقه‌ای در مدیریت وثیقه‌ها ایجاد می‌کند و امکان پایش دقیق و لحظه‌ای وثیقه‌ها را فراهم کرده و احتمال خطای انسانی را به حداقل رسانده است. رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی همچنین گفت: اجرای ضمانت الکترونیک منجر به کاهش چشمگیر مراجعات حضوری به مراجع قضایی می‌شود که علاوه بر کاهش بار کاری کارکنان و جلوگیری از ازدحام، باعث افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌های شهروندان می‌گردد. حجت‌الاسلام والمسلمین جزائی در پایان ابراز امیدواری کرد که این طرح در تمامی شعب حوزه‌های قضایی استان گسترش یابد و تأکید کرد دادگستری استان مرکزی در مسیر مدرن‌سازی و حذف اقدامات سنتی، با بهره‌گیری از دانش متخصصان فناوری اطلاعات به تلاش خود برای ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی ادامه خواهد داد.