به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ بازار مصالح ساختمانی امروز چهارشنبه (۱۳ آبان ۱۴۰۵) در بخش سیمان با ثبات قیمت همراه بود و مقاطع فولادی تغییرات محدودی را تجربه کرد؛ به‌طوری‌که تیرآهن ۱۸ ذوب‌آهن اصفهان ۵ هزار تومان کاهش قیمت داشت و میلگرد ۱۶ آجدار A۳ نیشابور نیز با افت بها معامله شد.

تیرآهن؛ کاهش ۵ هزار تومانی محصول ذوب‌آهن

تیرآهن ۱۴ اشتهارد امروز با قیمت ۱۱۸ هزار و ۱۸۱ تومان و تیرآهن ۱۸ ذوب‌آهن اصفهان با ۵ هزار تومان کاهش، با قیمت ۱۳۸ هزار و ۱۸۰ تومان معامله شد.

همچنین تیرآهن ۱۴ شاهین‌بناب با نرخ ۱۱۸ هزار و ۱۸۰ تومان و تیرآهن ۱۴ ظفربناب با قیمت ۱۱۷ هزار و ۳۶۳ تومان عرضه شدند.

تیرآهن‌های ۱۴ و ۱۸ فایکو به‌ترتیب ۱۱۸ هزار و ۶۳۶ تومان و ۱۱۹ هزار و ۵۴۵ تومان قیمت داشتند.

نرخ تیرآهن ۱۶ کرمانشاه نیز ۱۱۶ هزار و ۳۶۳ تومان و تیرآهن ۱۸ نرمال ۱۲۲ هزار و ۷۲۷ تومان بود.

تیرآهن ۱۴ یزد هم با قیمت ۱۲۱ هزار و ۸۱۸ تومان در بازار عرضه شد.

سیمان؛ ثبات قیمت محصولات پاکتی

در بازار سیمان، محصولات پاکتی امروز بدون تغییر محسوس قیمت عرضه شدند.

سیمان پاکتی آبیک و داراب هر کدام ۲۵۵ هزار تومان قیمت داشتند.

سیمان پاکتی اصفهان ۲۵۰ هزار تومان، سیمان پاکتی ارومیه ۲۸۰ هزار تومان و سیمان پاکتی ساوه ۲۵۷ هزار تومان معامله شدند.

همچنین سیمان پاکتی صوفیان ۳۱۴ هزار تومان، سیمان پاکتی کرمان ۲۹۳ هزار تومان، سیمان پاکتی مازندران ۲۶۳ هزار تومان، سیمان پاکتی مدلل ۲۶۶ هزار تومان و سیمان پاکتی هرمزگان ۲۵۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شدند.

سیمان تهران نیز با نرخ ۲۶۰ هزار تومان در بازار عرضه شد.

میلگرد؛ بیشترین قیمت ۱۲۱ هزار و ۴۵۰ تومان

در بازار میلگرد، قیمت محصولات مختلف با نوسان محدود همراه بود و نرخ‌ها از ۱۰۸ هزار و ۱۸۰ تومان تا ۱۲۱ هزار و ۴۵۰ تومان متغیر بود.

میلگرد ۱۶ آجدار A۳ نیشابور با ۲ هزار تومان کاهش، به ۱۰۸ هزار و ۱۸۰ تومان رسید.

میلگرد ۱۲ آجدار A۳ قائم رازی با قیمت ۱۲۱ هزار و ۴۵۰ تومان و میلگرد ۸ آجدار A۳ نورد گرم سمنان و میلگرد ۱۲ آجدار A۳ ذوب‌آهن هر کدام ۱۲۰ هزار و ۹۱۰ تومان قیمت داشتند.

میلگرد ۱۸ آجدار A۳ کاشان ۱۱۸ هزار و ۱۸۰ تومان و میلگرد ۱۸ آجدار A۳ آریان فولاد ۱۱۷ هزار و ۷۳۰ تومان عرضه شدند.

همچنین؛ میلگرد ۱۴ آجدار A۳ آناهیتا گیلان ۱۱۵ هزار و ۴۵۰ تومان و میلگرد ۱۶ آجدار A۳ بافق یزد ۱۱۵ هزار تومان قیمت‌گذاری شدند.

میلگرد ۱۲ آجدار A۲ ظفربناب نیز با نرخ ۱۱۴ هزار و ۱۸۰ تومان معامله شد.

میلگرد ۱۰ آجدار A۳ کاوه تیکمه‌داش نیز با قیمت ۱۱۵ هزار و ۸۲۰ تومان به فروش می‌رسد.