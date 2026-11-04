به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، محمد پرخید گفت: عملیات حفاری این شرکت با وجود محدودیت‌های تأمین و انتقال تجهیزات در شرایط جنگی، بر اساس برنامه زمان‌بندی و بدون عقب‌ماندگی ادامه دارد.

وی با اشاره به ظرفیت عملیاتی این شرکت افزود: مناطق نفت‌خیز جنوب با در اختیار داشتن ۲۵ دستگاه حفاری توسعه‌ای و ۳۱ دستگاه حفاری تعمیری، بزرگ‌ترین شرکت حفاری و تولیدکننده نفت در مجموعه شرکت ملی نفت ایران به شمار می‌رود.

سرپرست معاونت امور فنی (حفاری) شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب بیان کرد : عملیات حفاری توسعه‌ای با هدف حفر چاه‌های جدید و افزایش ظرفیت تولید نفت تعریف شده است و حفاری تعمیری نیز رفع مشکلات فنی چاه‌ها، بازگرداندن چاه‌های متوقف‌شده به چرخه تولید و حفظ ظرفیت تولید در مناطق عملیاتی را دنبال می‌کند. تداوم این فعالیت‌ها نقش مهمی در پایداری تولید و تأمین نفت کشور دارد.