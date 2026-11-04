همزمان با هفته بسیج دانش‌آموزی و در پاسداشت روحیه همبستگی و اقتدار ملی، دانش‌آموزان اردبیلی با برپایی زنجیره انسانی در خیابان امام خمینی این شهر، حمایت خود را از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل در این زنجیره چند کیلومتری جمعی از دانش‌آموزان اردبیلی با اعلام حمایت از نیروهای مسلح و آمادگی مردم برای مقابله با توطئه‌های دشمنان حمایت و همراهی خود را از ارزش‌های انقلاب اسلامی نشان داده و با سر دادن شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر صهیونیسم، نفرت خود را از استکبار جهانی به نمایش گذاشتند.

سرهنگ زارعی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان اردبیل گفت: دانش‌آموزان ما امروز با فهمی عمیق‌تر و با درک موقعیت کنونی نظام جمهوری اسلامی ایران در این اقدام ارزشمند حاضر شده تا در کنار نشان دادن عمق نفرت خود از استکبار جهانی و اهریمنان غربی زمینه وحدت و همدلی خود را به نمایش بگذارند.

وی افزود: امسال هفته بسیج دانش‌آموزی با شعار می‌جنگیم و می‌ایستیم در حال برگزاری است و دانش آموزان علاوه بر تشکیل زنجیره انسانی در حمایت از نیروهای مسلح و دستاوردهای انقلاب اسلامی تلاش می‌کنند تا در این هفته با برگزاری برنامه‌ها و رویدادی مختلف حمایت و همراهی خود را با حماسه‌آفرینان کشور در دفاع مقدس اعم از اول دوم و سوم نشان دهند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان اردبیل گفت: دشمنان ما امروز از وحدت و همدلی واقعی مردم این سرزمین در واهمه و هراس هستند و یقین دارند که با وجود نوجوانان و جوانان غیرتمند هرگز ابهت و عظمت این نظام اسلامی شکستنی نیست و حرکت آنها در ایجاد هیاهوهای کاذب بی‌ثمر خواهد بود.

سرهنگ زارعی ادامه داد: ملت ما در این هشت ماه نشان داده است که در دفاع از این انقلاب در برابر همه هجمه‌ها سرخم فرود نمی‌آورد، بلکه مقتدرانه با عظمت و ایستادگی کامل از ارزش‌های نظام اسلامی دفاع خواهد کرد.

وی با گرامیداشت سیزده آبان روز دانش‌آموز گفت: دانش‌آموزان این استان در کنار سایر دانش‌آموزان کشور با حضور در خیابان‌ها و میادین در کنار اعلام نفرت از اهریمنان روزگار همبستگی خود را در پایداری و خلق عزت برای این کشور نشان خواهند داد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان اردبیل افزود: دانش‌آموزان به عنوان نسل آینده این سرزمین با آگاهی و بصیرت از مسائل سیاسی، اعتقادی و ارزشی همواره در صحنه بوده و هیچ وقت میدان را به نفع دشمن خالی نکردند.

زنجیره انسانی حمایت دانش آموزان استان از نیروهای مسلح و بیعت با امام و رهبری در سایر شهرهای استان اردبیل نیز برگزار شد.