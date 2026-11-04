پاکستان از آزمایش موفقیت آمیز نخستین موشک بومی هوا به هوای خود با نام «فاز» خبر داد؛ موشکی که به سامانه پیشرفته هدایت در مرحله پایانی پرواز مجهز است و قابلیت هدف قرار دادن اهداف را در فواصل دور دارد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ روابط عمومی ارتش پاکستان (ISPR) اعلام کرد: آزمایش موفق موشک «فاز» گامی مهم در توسعه فناوری‌های دفاعی و هوافضای این کشور به شمار می‌رود و می‌تواند توان عملیاتی نیروی هوایی پاکستان را افزایش دهد.

بر اساس این گزارش، موشک فاز با برخورداری از سامانه پیشرفته هدایت نهایی، توانایی رهگیری و هدف قرار دادن اهداف هوایی را در فواصل دور دارد.

ارتش پاکستان همچنین اعلام کرد این دستاورد به تقویت ظرفیت‌های دفاعی و سامانه دفاع هوایی این کشور کمک خواهد کرد.

در جریان آزمایش پروازی این موشک، شماری از افسران ارشد نیرو‌های مسلح پاکستان و دانشمندان و مهندسانی که در طراحی و ساخت آن مشارکت داشتند، حضور داشتند.

رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس نیرو‌های دفاعی و فرماندهان نیرو‌های مسلح پاکستان نیز با تبریک این موفقیت به دانشمندان و مهندسان از تلاش‌های آنان در توسعه فناوری‌های دفاعی بومی قدردانی کرد.