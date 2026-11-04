مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد: بیش از ۹۹ درصدی نتایج پایش آب شرب شهری و روستایی استان مطلوب است و کیفیت آب شبکه با نظارت مستمر آزمایشگاه‌های تخصصی و اجرای فرآیند‌های مداوم گندزدایی کنترل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، جلال علمدار، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد با اشاره به این که این شرکت در راستای ارتقای سطح کیفی خدمات خود از سال ۱۳۹۲ موفق به اخذ گواهینامه استاندارد بین‌المللی ۱۷۰۲۵ برای پارامتر‌های مختلف فیزیکی، شیمیایی و میکروبی شده است، گفت: مدیران این شرکت با اتکا به نتایج معتبر آزمایشگاهی، می‌توانند با اطمینان بیشتری درباره کیفیت آب تصمیم‌گیری کنند و داده‌های شفاف‌تری را در اختیار مردم قرار دهند.

وی افزود: این گواهینامه اعتبار نتایج آزمایشگاهی و دقت در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی را تضمین می‌کند و ثمره آن ارائه اطلاعات دقیق و مستند به شهروندان است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد در پاسخ به دغدغه‌های شهروندان در خصوص کیفیت آب در فصل تابستان، با اشاره به ضرورت استفاده از چاه‌های سطح شهر به دلیل افزایش چشمگیر مصرف ناشی از گرمای هوا و به کارگیری وسایل سرمایشی، گفت: اگرچه مشخصات فیزیکی و شیمیایی این چاه‌ها با آب انتقالی متفاوت است، اما با پیاده‌سازی پروتکل‌های سخت‌گیرانه شامل نمونه‌گیری‌های مستمر و عملیات اختلاط در مخازن، اهتمام بر این است تا کیفیت آب در تمامی نقاط شهر استاندارد و یکسان‌سازی شود.

علمدار با تاکید بر این که فرآیند گندزدایی در سه مخزن اصلی شهر به صورت شبانه‌روزی و مستمر در حال انجام است و سلامت بهداشتی آب شهری را تضمین می‌کند، تصریح کرد: این شرکت با اطمینان کامل از استاندارد بودن کیفیت آب شبکه‌ای، از شهروندان خواست آب مصرفی خود را فقط از شبکه شهری تامین کنند و از رجوع به چشمه‌ها یا قنواتی که فاقد سوابق بهداشتی و استاندارد‌های مورد تایید هستند، خودداری کنند.

او در ادامه با بیان این که در کلیه آزمایشگاه‌های سطح استان یزد آزمون‌های کدورت‌سنجی، میکروبی و شیمیایی به صورت مستمر در حال انجام است، به تشریح آمار عملکرد شش ماه نخست امسال پرداخت و گفت: در این مدت ۱۴ هزار و ۹۹۸ مورد آزمون کدورت‌سنجی شهری، ۱۳۷ هزار و ۴۲۸ مورد آزمون کدورت‌سنجی روستایی، ۲۲ هزار و ۵۲۹ مورد کلرسنجی شهری، ۱۳ هزار و ۸۷۵ مورد کلرسنجی روستایی، ۱۱ هزار و ۱۷۰ مورد آزمون میکروبی شهری و ۵ هزار و ۲۵۵ مورد آزمون میکروبی روستایی به ثبت رسیده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد به انجام نمونه‌برداری و سنجش پارامتر‌های شیمیایی، فلزات سنگین و پرتوزا‌ها اشاره کرد و با تاکید بر این که تمامی این نتایج در مرکز پایش استان ثبت و نگهداری می‌شود، خاطرنشان کرد: علاوه بر این که کلیه منابع و مخازن آبی استان تحت نظارت مستقیم این مرکز قرار دارند، درصد مطلوبیت تمامی آزمون‌های انجام‌شده با ثبت رقمی بیش از ۹۹ درصد، فراتر از استاندارد‌های کشوری است.

علمدار درباره زیرساخت‌ها و تجهیزات پایش آب، با بیان این که آزمایشگاه مرکزی استان یزد به تجهیزات لازم برای انجام آزمایش‌های فیزیکوشیمیایی و میکروبی مجهز است، تصریح کرد: آزمایش‌های پیشرفته مربوط به فلزات سنگین و پرتوزا‌ها به صورت برون سپاری‌شده به آزمایشگاه‌های خصوصی انجام می‌شود.

او بر انطباق کامل این مجموعه با پروتکل‌های پدافند غیرعامل تاکید کرد و با بیان این که آزمایشگاه مرکزی به سیستم‌های دیزل‌ژنراتور و سامانه خورشیدی، پایش‌های زیستی و تجهیزات مورد نیاز در شرایط بحران مجهز شده است، اضافه کرد: افزون بر این، استقرار یک آزمایشگاه سیار در اختیار شرکت است که می‌تواند با استقرار در محل، آزمایش‌های مرتبط با کیفیت آب را به صورت میدانی انجام دهد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد در پایان یادآور شد: آموزش‌های مرتبط با آزمونگران به صورت منظم و دوره‌ای برگزار می‌شود و کالیبراسیون تجهیزات نیز سالانه انجام می‌گیرد تا دقت و عملکرد تمام تجهیزات در طول سال تضمین شود.