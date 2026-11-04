به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان دزفول در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: این انفجار‌ها از ساعت ۹:۳۰ دقیقه تا ۱۱ در چند مرحله انجام می‌شود که در برخی مناطق شدت بیشتری دارد.

در این اطلاعیه از شهروندان درخواست شده است درصورت شنیدن صدای انفجار، آرامش خود را حفظ کرده و نگران نباشند.

این عملیات کاملا برنامه‌ریزی‌شده و تحت کنترل است و با رعایت همه ضوابط و ملاحظات ایمنی تحت نظارت کارشناسان و با رعایت کامل پروتکل‌های ایمنی انجام می‌شود.

طی ماه‌های اخیر با اعلام فرمانداری ویژه دزفول در چندین نوبت امحای مهمات توسط نیرو‌های مسلح انجام شده است.

روابط عمومی فرمانداری اندیمشک نیز اعلام کرد: صدای انفجار از ساعت ۱۰ تا ۱۲ ناشی از امحای مهمات توسط نیرو‌های مسلح است.