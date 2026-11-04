در نشست دو روزه معاونان بهبود تولیدات دامی کشور در مازندران، چالش‌های این صنعت بررسی و تدوین بسته راهبردی برای مدیریت تولیدات دامی در سال آینده در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، نخستین مجمع معاونان بهبود تولیدات دامی سازمان‌های جهاد کشاورزی کشور با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی، معاونان تولیدات دامی استان‌ها و جمعی از معاونان ستادی این وزارتخانه، به مدت دو روز در مازندران برگزار شد.

زحمتکش معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی هدف از برگزاری این نشست را بررسی چالش‌های بخش تولیدات دامی و ایجاد هماهنگی میان استان‌ها عنوان کرد و گفت: ناترازی انرژی، مسائل مرتبط با تولید و مشکلات خاص هر استان از جمله موضوعاتی است که در این نشست بررسی می‌شود.

وی افزود: با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال و ماه مبارک رمضان، هماهنگی برای تأمین و مدیریت تولید اهمیت بیشتری دارد و تلاش می‌کنیم مسائل و چالش‌های استان‌ها را بررسی و برای رفع آنها پیگیری‌های لازم را انجام دهیم.

تیموری مدیرکل جهاد کشاورزی مازندران نیز گفت: در این نشست با حضور معاون وزیر، معاونان تولیدات دامی استان‌ها و معاونان ستادی وزارت جهاد کشاورزی، چالش‌ها و مشکلات پیش روی صنعت تولیدات دامی کشور با تبادل نظر کارشناسی احصا شد.

وی افزود: بر اساس مباحث مطرح‌شده، بسته‌ای راهبردی برای مدیریت بخش تولیدات دامی در سال آینده تدوین و برای اجرا در سراسر کشور اتخاذ خواهد شد.