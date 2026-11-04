به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست علنی امروز (چهارشنبه ۱۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی رأس ساعت ۹ و ۲۵ دقیقه صبح و با حضور ۱۹۲ نفر از نمایندگان به صورت مجازی آغاز شد.

روح الله متفکرآزاد عضو هیأت رئیسه مجلس دستور کار نشست امروز را به شرح ذیل قرائت کرد:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح مقابله با نفوذ بیگانگان

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امورگمرکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح حمایت از اجتماعات و راهپیمایی ها مطابق اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی