در پی وقوع تصادف‌های متعدد جرحی و فوتی و گزارش‌های مردمی درباره وضعیت نامناسب ایمنی جاده زابل - زاهدان، دادستانی مهلت یک ماهه برای اصلاح نقاط حادثه‌خیز این مسیر تعیین کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، دادیار ویژه رسیدگی به امور حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب زابل گفت: در پی دریافت گزارش‌های متعدد مردمی و نارضایتی شهروندان از وضعیت نامناسب ایمنی برخی جاده‌های اصلی شهرستان زابل به‌ویژه ورودی شهر و با توجه به وقوع تصادف‌های منجر به جرح و فوت در سال جاری، موضوع با دستور دادستان عمومی و انقلاب زابل در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت.

غلامرضا دهشیبی افزود: با بررسی وضعیت جاده‌های اصلی و شناسایی نقاط حادثه‌خیز و نواقص ایمنی، هشدار قضایی لازم را به اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان، ابلاغ و مهلت یک‌ماهه برای رفع مشکلات و انجام اقدامات اصلاحی تعیین کرده است.

وی ادامه داد: در پی این پیگیری‌های قضایی و با هدف صیانت از جان شهروندان و پیشگیری از حوادث رانندگی، اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای زابل در مرحله نخست، اقداماتی را برای بهبود ایمنی محور‌های پُرخطر شهرستان انجام داده است.